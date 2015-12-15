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债券 | 2015年 12月 15日 星期二 15:26 BJT

《汇市简讯》欧元/美元感到事件风险的压力

0709 GMT

* 美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议前夕一些欧元/美元空头进行回补

* 欧元/美元短期技术面更为看涨，目标指向1.1100。云区顶端位于1.1084

* 长期走势仍看跌

* 在FOMC会议之前，过去几日美国指标公债收益率/德债收益率之差明显走阔

(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 白云)

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