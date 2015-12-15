表格：外资在韩国股市卖超3,523亿韩元，为连续第10日卖超

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透首尔12月15日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超3,523亿韩元，为连续第10日卖超，期间共计卖超2.698万亿韩元(22.9亿美元)。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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12月15日 -352.3 274.8 -13.0
^12月14日 -262.2 343.7 -147.8
12月11日 -231.2 117.8 -32.1
12月10日 -356.8 230.3 16.6
12月 9日 -242.9 149.0 -13.2
12月 8日 -183.0 25.0 59.8
12月 7日 -147.4 -48.1 70.3
12月 4日 -364.8 65.2 154.2
12月 3日 -254.8 -80.5 211.1
12月 2日 -302.9 7.4 122.1
12月 1日 113.4 47.0 -212.8
11月30日 -538.3 54.1 366.0
11月27日 -29.4 21.3 -136.4
11月26日 66.1 159.9 -290.3
11月25日 -199.4 75.6 15.3
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本月以来 -2,585.0 1,131.7 215.1
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今年以来 -2,918.3 -2,176.2 1,188.5
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注：^ 12月14日为修正后数据。(完)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选