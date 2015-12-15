更新版 1-日本财政：政府将2016/17财年新债发行规模减至七年低点--消息

该预算案预计将在下周获得内阁的支持，之后将在明年初提交给议会审批。

自首相安倍三年前上任以来，新债发行规模减少了逾10万亿日圆。安倍当时承诺要刺激经济增长，控制日本的债务规模。日本的债务负担在发达国家中是最沉重的。

政府税收预计将在当前财年触及24年高位56.4万亿日圆，拜企业所得税高于预期所赐，这将成为1991财年以来的最高税收规模，当年为59.8万亿日圆。

税收的增加，将降低日本财政对债券融资的依赖程度。下一财年通过发债为财政融资的比例将从今年的38.3%降至约35%，将为2008财年以来最低。