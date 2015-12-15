更新版 1-日本财政：政府将2016/17财年新债发行规模减至七年低点--消息

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
该预算案预计将在下周获得内阁的支持，之后将在明年初提交给议会审批。
自首相安倍三年前上任以来，新债发行规模减少了逾10万亿日圆。安倍当时承诺要刺激经济增长，控制日本的债务规模。日本的债务负担在发达国家中是最沉重的。
政府税收预计将在当前财年触及24年高位56.4万亿日圆，拜企业所得税高于预期所赐，这将成为1991财年以来的最高税收规模，当年为59.8万亿日圆。
税收的增加，将降低日本财政对债券融资的依赖程度。下一财年通过发债为财政融资的比例将从今年的38.3%降至约35%，将为2008财年以来最低。
消息人士称，由于日本央行通过量化宽松计划帮助降低了债券收益率，日本政府将考虑将预设利率从今年的1.8%调降至1.6%，这将令巨额债务的利息支付得以放缓。(完) (编译 张若琪/白云; 审校 王洋/高琦)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选