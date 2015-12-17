更正-人民币汇率：11月实际与名义有效汇率均现明显反弹，实际创记录新高--BIS

更新版 1-日本金融：央行副总裁中曾宏警告美元融资成本有大幅上升风险
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
(内文第三段中，同期人民币兑美元即期汇率应为“贬值”1.26%，非“升值”)
路透上海12月17日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，11月人民币实际与名义有效汇率指数均现明显反弹，结束此前连三月回落，其中当月人民币实际有效汇率指数上涨1.60%至131.08，刷新历史新高，上月调整后为环比下跌0.90%；人民币名义有效汇率指数上涨1.39%至127.29，上月调整后环比下跌0.5%。
数据并显示，1-11月计人民币实际有效汇率涨4.55%，名义有效汇率涨4.82%；同期人民币兑美元即期汇率 则下跌3.03%，人民币中间价 跌4.33%。
11月美元指数 大涨3.32%，10月亦小涨0.62%；另外11月人民币兑欧元 大升2.54%，上月亦为大涨2.75%；兑日圆 亦小升0.46%，上月为上涨1.12%；而同期人民币兑美元即期汇率贬值1.26%，10月为升值0.63%，人民币中间价亦实现0.73%的贬值幅度，10月为微升0.19%。
根据BIS数据，人民币实际和名义有效汇率于2014年6月开始重新企稳回升，在连升九个月之后在2015年4月转为连续两个月调整，6月再度企稳反弹，并在7月创出历史新高；8月汇改后，实际和名义有效汇率再度回落，但是11月则再次转强。
2014年人民币实际和名义有效汇率涨幅均较2013年放缓至6.4%；2013年两者分别升值7.9%和7.2%，较2012年的2.2%和1.7%明显提升。
BIS的有效汇率指数是基于2011-2013年贸易数据权重，并以2010基期。在人民币指数的权重中，欧圆、美元和日圆分列前三位。(完)
参看详情，请点选国际清算银行网站 here (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导