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市场报道 | 2015年 12月 15日 星期二 16:33 BJT

更正-英国经济：财政部将在2017年4月推出年金二级市场

(更正：标题中的“明年4月”有误，更正为“2017年4月”)

路透伦敦12月15日 - 英国财政部周二表示，将从2017年4月推出一个年金二级市场，以扩大养老金市场改革。这一改变抑制了对这些固定收益退休金产品的需求。

英国财政部发布公告称，在取消税收限制后，超过500万人将可以出售自己的年金。

英国今年稍早全面放开养老金意味着，退休人员不再需要动用退休金来购买年金。

年金二级市场的推出将使已购年金的人将年金出售，以获得一笔预付款。

由于市场等待退休金改革出炉，英国去年年金销售减少近一半。(完) (编译 汪红英；审校 白云)

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