更正-英国经济：财政部将在2017年4月推出年金二级市场

美国股市: 开盘上扬，等待特朗普就职演说
道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)
(更正：标题中的“明年4月”有误，更正为“2017年4月”)
路透伦敦12月15日 - 英国财政部周二表示，将从2017年4月推出一个年金二级市场，以扩大养老金市场改革。这一改变抑制了对这些固定收益退休金产品的需求。
英国财政部发布公告称，在取消税收限制后，超过500万人将可以出售自己的年金。
英国今年稍早全面放开养老金意味着，退休人员不再需要动用退休金来购买年金。
年金二级市场的推出将使已购年金的人将年金出售，以获得一笔预付款。
由于市场等待退休金改革出炉，英国去年年金销售减少近一半。(完) (编译 汪红英；审校 白云)
道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)
路透1月20日 - 无线芯片制造商SKYWORKS SOLUTIONS 公布第一季营收为9.143亿美元，超越分析师平均预估的9.027亿美元。
路透1月20日 - 宝洁(宝硷,P&G) 周五公布，季度营收和获利优于预期，并上调2017财年自体营收成长预估。该公司公布，截至12月31日的会计年度第二季，排除重整成本及其他项目后的每股核心获利为1.08美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师此前预计每股获利为1.06美元。