中港个股：建设银行周五将发行240亿元二级资本债，期限10年

路透上海12月15日 - 按资产计中国第二大银行--中国建设银行 周二公告称，将于周五(18日)簿记建档发行今年第一期二级资本债，总额240亿元人民币，期限10年，所募资金用于充实二级资本。

该期债在第五年末附有条件的发行人赎回权，联合资信评估有限公司对建设银行主体和债项评级均为AAA。

该期债起息日和缴款截止日同为12月21日，发行期限为12月18日-12月21日。中信证券为本次发行的牵头主承销商，国泰君安证券和中信建投证券为联席主承销商。

截至2015年6月末，建设银行不良贷款率为1.42%，拨备覆盖率为185.29%，存贷比率为74.16%。

二级资本债本金的清偿顺序和利息支付顺序在存款人和一般债权人之后，股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前；本期债券与发行人已发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序，与未来可能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级资本工具同顺位受偿。

减记条款方面，当触发事件发生时，发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下自触发事件发生日次日起不可撤销的对本期债券以及已发行的本金减记型其他一级资本工具的本金进行全额减记，任何尚未支付的累积应付利息亦将不再支付。

当债券本金被减记后，本期债券即被永久性注销，并在任何条件下不再被恢复。（完）

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