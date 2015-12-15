香港新股：中国大型期货公司弘业IPO拟筹高至7.44亿港元--销售文件

路透香港12月15日 - 据路透周二获得的销售文件显示，总部位于江苏的中国大型期货公司--弘业期货股份有限公司拟在香港首次公开发售筹高至7.44亿港元，今天开始路演。

文件显示，弘业期货拟按每股2.43-2.98港元，发售2.497亿股H股，集资6.07-7.44亿港元，大部分款项用于业务拓展，包括香港及全球期货、资产管理以及大宗商品交易及风险管理。

该公司已销定Coastal Capital Limited为基础投资者，认购大约1.16亿港元股份，并于今天起路演，预计于21日定价，30日在联交所挂牌上市，新股编号“3678”，保荐人为国泰君安国际 。

载于联交所的上市文件显示，弘业期货按2014年底净资本计在中国约150家期货公司中排名第八，以2014年佣金收入计全国排名第十六，市场占有率1.6%。

该公司于1995年成立，前身为江苏金陵期货经纪有限公司，主要从事大宗商品交易。上市前主要股东包括江苏省苏豪控股集团、汇鸿国际集团以及弘业股份 。

于2012-14年度，弘业期货录得收入分别为3.7亿、3.3亿及2.7亿元人民币，净利0.97亿、0.63亿及0.58亿元。于2015年上半年的收入为1.51亿元，净利0.56亿元，分别按年升14%及100%。（完）