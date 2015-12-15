路透基点：银行提供4.8亿美元贷款，协助中国财团收购ISSI--TRLPC

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透香港12月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三家中资银行已提供一笔4.8亿美元五年期贷款，用于支持一中国财团收购半导体公司ISSI。
中国工商银行担任牵头行兼簿记行(MLAB)，北京银行及北京农商银行亦参与。11月中举行签约。
这支中国财团以武岳峰资本为首，以每股23美元现金收购ISSI。武岳峰资本是一家专注于中国半导体产业的私募股权及收购基金。
这起收购案最早在3月时宣布，ISSI在12月7日表示，收购案已于本月稍早完成。ISSI被收购后，由Nasdaq下市。
这支中国财团成员还包括eTown MemTek、私募股权基金华创投资、及投资公司华清基业。(完)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选