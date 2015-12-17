《中国人民币有效汇率变动情况表》--12月17日

更新版 1-日本金融：央行副总裁中曾宏警告美元融资成本有大幅上升风险
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
路透上海12月17日 - 以下为路透为您整理的人民币汇率变动情况一览: 国际清算银行(BIS)最新公布，11月人民币实际与名义有效汇率指数均现明显反弹，结束此前连三月回落，其中当月人民币实际有效汇率指数上涨1.6 0%至131.08，刷新历史新高，上月调整后为环比下跌0.90%；人民币名义有效汇率指数上涨1.39%至127.29，上月调整后环比下跌0.5%。 **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率** 15年11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 14年12月 11月 实际有效汇率 131.08 129.02 130.19 130.33 130.91 128.91 128 129.71 130.58 129.49 127.58 125.38 123.77 名义有效汇率 127.29 125.55 126.18 126.30 127.39 125.87 124.75 125.84 126 123.53 123.04 121.44 120.47 **中国外汇交易中心人民币兑各币种中间价月平均汇率** 15年11 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 14年12 11月 10月 月 月 美元 6.3666 6.3486 6.3691 6.3056 6.1167 6.1161 6.1143 6.1302 6.1507 6.1339 6.1272 6.1238 6.1432 6.1441 欧元 6.8439 7.1330 7.1624 7.0193 6.7459 6.8711 6.8394 6.6261 6.6871 6.9877 7.1357 7.5621 7.6599 7.7992 百日圆 5.1995 5.2887 5.3008 5.1213 4.9793 4.9580 5.0832 5.1429 5.1284 5.2033 5.1975 5.1436 5.2882 5.7079 港元 0.82144 0.81916 0.82180 0.81333 0.78908 0.78890 0.78869 0.79088 0.79280 0.79102 0.79028 0.78967 0.79223 0.79209 英镑 9.6864 9.7586 9.7766 9.8350 9.5433 9.5319 9.4805 9.1778 9.2478 9.4113 9.3007 9.5923 9.6920 9.8686 澳元 4.5513 4.5957 4.4995 4.6010 4.5517 4.7267 4.8397 4.7464 4.7709 4.7922 4.9623 5.0596 5.3104 5.3906 新西兰 4.1832 4.2788 4.0319 4.1299 4.0811 4.2935 4.5305 4.6568 4.6100 4.5660 4.6951 4.7606 4.8058 4.8387 元 新加坡 4.5061 4.5539 4.5024 4.5158 4.5123 4.5610 4.5996 4.5552 4.4863 4.5555 4.5959 4.6646 4.7401 4.8127 元 瑞士法 6.2916 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 郎 加元 4.8010 4.8630 4.8012 4.7968 4.7683 4.9464 5.0249 4.9616 4.8799 4.9002 5.0677 5.3077 5.4227 5.4746 林吉特 0.67438 0.66120 0.67181 0.63635 0.61291 0.60190 0.57887 0.58404 0.58572 0.57321 0.58056 0.56486 0.54495 0.53268 卢布 10.1800 9.8492 10.4653 10.3457 9.2518 8.7943 8.1674 8.5588 9.7030 10.4967 10.3771 9.1139 7.5037 6.7042 注：1.中国外汇交易中心公布的数据来自中国外汇交易中心网站(www.chinamoney.com.cn). 2.国际清算银行公布的数据来自于国际清算银行网站(www.bis.org).2010年为基期,名义有效汇率及实际有效汇率都为100. 3.有效汇率是一种加权平均汇率,通常以对外贸易比重为权数.在具体的实证过程中,有效汇率又区分为名义有效汇率和实际有效汇率.名义有效 汇率等于其货币与所有贸易伙伴国货币双边名义汇率的加权平均数,如果剔除通货膨胀对各国货币购买力的影响,就可以得到实际有效汇率.(完) (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导