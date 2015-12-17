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亚洲 | 2015年 12月 17日 星期四 10:26 BJT

《中国人民币有效汇率变动情况表》--12月17日

路透上海12月17日 - 以下为路透为您整理的人民币汇率变动情况一览: 

    国际清算银行(BIS)最新公布，11月人民币实际与名义有效汇率指数均现明显反弹，结束此前连三月回落，其中当月人民币实际有效汇率指数上涨1.6
0%至131.08，刷新历史新高，上月调整后为环比下跌0.90%；人民币名义有效汇率指数上涨1.39%至127.29，上月调整后环比下跌0.5%。    
     
    **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率**     
    
               15年11月  10月     9月     8月     7月      6月      5月     4月     3月     2月      1月      14年12月    11月
 实际有效汇率  131.08    129.02   130.19  130.33  130.91   128.91   128    129.71  130.58  129.49   127.58     125.38    123.77
 名义有效汇率  127.29    125.55   126.18  126.30  127.39   125.87  124.75  125.84   126    123.53   123.04     121.44    120.47
 
    **中国外汇交易中心人民币兑各币种中间价月平均汇率**
    
          15年11   10月     9月      8月      7月      6月        5月      4月      3月      2月      1月    14年12    11月     10月
          月                                                                                                   月              
  美元    6.3666   6.3486   6.3691   6.3056   6.1167   6.1161   6.1143   6.1302   6.1507   6.1339   6.1272   6.1238   6.1432   6.1441
  欧元    6.8439   7.1330   7.1624   7.0193   6.7459   6.8711   6.8394   6.6261   6.6871   6.9877   7.1357   7.5621   7.6599   7.7992
 百日圆   5.1995   5.2887   5.3008   5.1213   4.9793   4.9580   5.0832   5.1429   5.1284   5.2033   5.1975   5.1436   5.2882   5.7079
  港元    0.82144  0.81916  0.82180  0.81333  0.78908  0.78890  0.78869  0.79088  0.79280  0.79102  0.79028  0.78967  0.79223  0.79209
  英镑    9.6864   9.7586   9.7766   9.8350   9.5433   9.5319   9.4805   9.1778   9.2478   9.4113   9.3007   9.5923   9.6920   9.8686
  澳元    4.5513   4.5957   4.4995   4.6010   4.5517   4.7267   4.8397   4.7464   4.7709   4.7922   4.9623   5.0596   5.3104   5.3906
 新西兰   4.1832   4.2788   4.0319   4.1299   4.0811   4.2935   4.5305   4.6568   4.6100   4.5660   4.6951   4.7606   4.8058   4.8387
   元                                                                                                                          
 新加坡   4.5061   4.5539   4.5024   4.5158   4.5123   4.5610   4.5996   4.5552   4.4863   4.5555   4.5959   4.6646   4.7401   4.8127
   元                                                                                                                          
 瑞士法   6.2916   --       --       --       --       --       --       --       --       --       --       --       --       --
 郎                                                                                                                            
  加元    4.8010   4.8630   4.8012   4.7968   4.7683   4.9464   5.0249   4.9616   4.8799   4.9002   5.0677   5.3077   5.4227   5.4746
 林吉特   0.67438  0.66120  0.67181  0.63635  0.61291  0.60190  0.57887  0.58404  0.58572  0.57321  0.58056  0.56486  0.54495  0.53268
  卢布    10.1800  9.8492   10.4653  10.3457  9.2518   8.7943   8.1674   8.5588   9.7030   10.4967  10.3771  9.1139   7.5037   6.7042
    
     注：1.中国外汇交易中心公布的数据来自中国外汇交易中心网站(www.chinamoney.com.cn). 
         2.国际清算银行公布的数据来自于国际清算银行网站(www.bis.org).2010年为基期,名义有效汇率及实际有效汇率都为100. 
         3.有效汇率是一种加权平均汇率,通常以对外贸易比重为权数.在具体的实证过程中,有效汇率又区分为名义有效汇率和实际有效汇率.名义有效
汇率等于其货币与所有贸易伙伴国货币双边名义汇率的加权平均数,如果剔除通货膨胀对各国货币购买力的影响,就可以得到实际有效汇率.(完)

 (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)

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