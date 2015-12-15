更新版 1-中国汇市：人民币收八连跌刷新四年半低点，监管层拦截有意控制贬值节奏

* 人民币随中间价收八连跌刷新四年半低点 * 波幅扩大，但客盘购汇需求仍未得到宣泄 * 离岸获利了结，与在岸价差略收窄至约800点子 * 跌幅明显收窄，监管层有意控制贬值节奏 (新增更多评论及收盘价) 路透北京12月15日 - 人民币兑美元即期 周二收八连跌并刷新四年半低点，盘中逼近6.47元整 数关口，中间价亦现七连跌，但跌幅明显收窄。交易员称，今日市场宽幅震荡，盘中大行不时结汇拦截，控制 贬值节奏；但客盘购汇需求并没有得到宣泄，因此短期汇价料仍整体偏弱。 他们并指出，离岸日内表现亦略偏强，应是前期做空获利了结所致，两地价差因此小幅收窄，但仍有800 点子左右；另外美联储加息在即，不管是在岸还是离岸，做空人民币头寸都转为谨慎，同时亦担忧央行出其不 意的干预，因此跌势或较上周有所放缓。 “央妈给的头寸比较多，感觉有点不让（美元）上了，其实就是告诉你们，别使劲买了；但购汇需求还在 ，没完全释放，先等美联储加息之后再说吧。”一中资行交易员表示。 交易员并指出，上周外汇交易中心公布的人民币指数的实际意义并不大，可能是监管层分散市场注意力的 手段，市场仍主要关注美元指数。人民币贬值预期仍较浓，即期市场将继续承压。 “感觉央行不想让它（美元）涨太快，在6.5可能会守一守。前几天（美元）涨得很快，这几天就稍微往 下压一压。”一外资行交易员称，2016年人民币大方向会走弱，但也不会过度看空人民币，“跌到7左右就是 极限了，因为中国经济明后两年不会走弱太多，美国经济也没有想象的那么好。 中国社会科学院金融重点实验室主任刘煜辉日前接受路透专访时表示，预计人民币对美元盯住会弹性变软 ，但对非美元货币中长期大概率会保持强势货币。他并指出，目前国外投资人对人民币主权资产兴趣浓厚，在 全球资产重配过程中，人民币国际化进程可能比预期更快。 全球汇市方面，在美联储议息会议前夕一些欧元/美元空头进行回补，盘中欧元/美元升至1.1060的七周高 点。而多数新兴亚币周二小幅上涨，受油价止跌及美元全线下跌支撑，不过在美联储本周四凌晨议息会议前， 亚币涨势依然脆弱。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.461 6.4591 -0.03% 中间价 6.4559 6.4495 -0.10% 成交额 257.18亿美元 246亿美元 日内波动幅度(pips) 134 日高6.4564 日低6.4698 今年以来升贬幅度 -3.98% 2005年汇改以来升贬幅度 28.10% 1年期美元/人民币掉期 +1,068 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.543 6.5526 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.7305 6.7675 R=> 中国外汇交易中心计算的上周五的CFETS人民币汇率指数为101.45，较2014年底升值1.45%。该指数本周并 未更新。中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4611。外汇交易中心自8月24日开始， 每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。 中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市 商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货 币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。 (发稿 孙琦子/张金栋; 审校 曾祥进)