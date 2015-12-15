企业并购：三井住友同意以48亿美元收购通用电气日本租赁业务

路透东京12月15日 - 三井住友金融集团(SMFG) 及通用电气(奇异，GE) 周二公布，三井住友同意以48亿美元收购通用电气旗下日本租赁业务。三井住友金融集团是以资产计日本第三大金融机构。

这是通用电气计划出售旗下金融分支--通用金融(奇异资融,GE Capital)价值约2,000亿美元资产计划的一部分，通用电气希望减少金融业务，转而聚焦生产工业设备业务。

本月稍早通用电气称，预计2016年底前通用金融退出计划将大致完成。

三井住友金融集团称，基于这一交易，该集团将收购通用电气在日本的商业放款及租赁业务，包括资本金融、车队服务及供应商融资，总资产价值为5,100亿日圆(42亿美元)。

两家公司称，该交易料将在2016年4月完成。(完)