企业并购：三井住友同意以48亿美元收购通用电气日本租赁业务

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透东京12月15日 - 三井住友金融集团(SMFG) 及通用电气(奇异，GE) 周二公布，三井住友同意以48亿美元收购通用电气旗下日本租赁业务。三井住友金融集团是以资产计日本第三大金融机构。
这是通用电气计划出售旗下金融分支--通用金融(奇异资融,GE Capital)价值约2,000亿美元资产计划的一部分，通用电气希望减少金融业务，转而聚焦生产工业设备业务。
本月稍早通用电气称，预计2016年底前通用金融退出计划将大致完成。
三井住友金融集团称，基于这一交易，该集团将收购通用电气在日本的商业放款及租赁业务，包括资本金融、车队服务及供应商融资，总资产价值为5,100亿日圆(42亿美元)。
两家公司称，该交易料将在2016年4月完成。(完)
(编译 于春红; 审校 蔡美珍)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选