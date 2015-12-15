重温稿-《中国新债预测》七年续发国债收益率均值3.01%，年末配置需求料一般

* 招标品种: 财政部七年期续发国债

* 招标金额: 280亿元人民币

* 招标时间: 周三(16日)10:35-11:35

* 受访人数: 11位(银行、券商)

* 预测区间: 2.96%-3.06%

* 预测均值: 3.01%(按各家机构预测值平均)

路透上海12月15日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，美联储议息决议公布时点临近，利率债现券走势略显谨慎，加上年末机构交易、配置需求趋弱，预计该期国债中标收益率接近二级，预测均值在3.01%。

“最近一级需求在减弱，年底了，配置(需求)少了很多，机构都不愿意动了，”华东一银行交易员表示。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，七年期品种最新收益率为3.03%。本次续发国债的标的券150026券最新报价 在3.0350%/2.96%。

上海一银行交易员亦提及，考虑到美联储议息决议公布在即，预计明日市场偏谨慎，一级需求也将一般。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)将于12月15日至12月16日举行为期两天的议息会议，并在16日（北京时间17日凌晨）宣布利率决定，目前外界普遍预计美联储或在本次会议上将利率提高0.25个百分点。

中国银行间债市周二早盘现券收益率略回落，交投偏淡。交易员称，继上日经济数据向好带来短暂调整后，今日现券重回暖势，不过收益率整体跌幅有限；11月央行口径外汇占款下滑等带来的政策宽松预期难消，且基本面仍难脱疲弱，预计债市向暖仍存一定支撑。

明日招标国债为今年第26期 七年期品种的第二次续发，采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。

招标当日，原发行国债停止交易一天；招标结束至12月21日进行分销；12月23日起与之前发行的同期国债合并上市交易。