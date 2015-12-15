金属期市：铜价下跌，因交易员在美联储会议前降低风险

0744 GMT，伦敦期铜 下跌0.8%至每吨4,634.50美元，延续昨日0.6%的跌势。

不过，铜价看似在4,500美元附近寻到近期底部，该水准略高于六年半低点，交易商预计随着年末临近，空仓了结操作或给铜价提供支撑。

“我被基本工业金属的韧性所鼓舞，该行业不像贵金属和原油那样不堪一击。”一位在孟买的交易员说道。

上海期铜 下跌1.2%至每吨35,620元人民币。

“中国好于预期的汽车销售和固定资产投资数据未给金属市场带来更多提振，这令人失望，表明今日市场将由整固所主导，至少在周三美联储利率决议出炉前是如此。”Triland在报告中指出。

其它金属依然因供应过剩而走势低迷，生产商正在检视产能。（完）

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