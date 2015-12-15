日本个股：雅虎日本提议以8.28亿美元收购旅游网站一休

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透12月15日 - 日本电子商务公司--雅虎日本 称，已提出以大约1,000亿日圆(8.28亿美元)收购旅游网站一休(Ikyu) ，助力其扩大旅游和餐馆预订业务。
雅虎日本在一份声明中称，对一休网站的出价为每股3,433日圆，较周二稍早收盘水平溢价42%。雅虎日本35.5%的股权归雅虎 所有，36.4%股权归属软银 。
此举正值雅虎考虑如何处置所持雅虎日本股权之际。按当前汇率水平计，这些股权价值约85亿美元。
在维权投资者的压力下，雅虎周三搁置剥离对中国电商巨头阿里巴巴 持股的计划，并称考虑成立单独的公司持有其余下资产。这些投资者担心剥离阿里巴巴持股会导致数以十亿计的纳税。 (完) (编译 刘秀红；审校 高琦)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选