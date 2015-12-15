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亚洲 | 2015年 12月 15日 星期二 16:35 BJT

日本个股：雅虎日本提议以8.28亿美元收购旅游网站一休

路透12月15日 - 日本电子商务公司--雅虎日本 称，已提出以大约1,000亿日圆(8.28亿美元)收购旅游网站一休(Ikyu) ，助力其扩大旅游和餐馆预订业务。

雅虎日本在一份声明中称，对一休网站的出价为每股3,433日圆，较周二稍早收盘水平溢价42%。雅虎日本35.5%的股权归雅虎 所有，36.4%股权归属软银 。

此举正值雅虎考虑如何处置所持雅虎日本股权之际。按当前汇率水平计，这些股权价值约85亿美元。

在维权投资者的压力下，雅虎周三搁置剥离对中国电商巨头阿里巴巴 持股的计划，并称考虑成立单独的公司持有其余下资产。这些投资者担心剥离阿里巴巴持股会导致数以十亿计的纳税。 (完) (编译 刘秀红；审校 高琦)

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