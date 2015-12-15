全球贵金属：12月14日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓亦持平

美国股市: 开盘上扬，等待特朗普就职演说
道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)
路透12月15日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量持平于上周五 ，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓亦持平。 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 20,403,987.4 12月14日 20,403,987.4 12月11日 0.0 0.00% iShares 323,509,334.2 12月14日 323,509,334.2 12月11日 0.0 0.00% (完) (编译 张涛；审校 高琦)
道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)
路透1月20日 - 无线芯片制造商SKYWORKS SOLUTIONS 公布第一季营收为9.143亿美元，超越分析师平均预估的9.027亿美元。
路透1月20日 - 宝洁(宝硷,P&G) 周五公布，季度营收和获利优于预期，并上调2017财年自体营收成长预估。该公司公布，截至12月31日的会计年度第二季，排除重整成本及其他项目后的每股核心获利为1.08美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师此前预计每股获利为1.06美元。