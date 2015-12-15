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市场报道 | 2015年 12月 15日 星期二 16:40 BJT

全球贵金属：12月14日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓亦持平

路透12月15日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量持平于上周五
，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓亦持平。

    名称       持仓量(盎司)     日期    持仓量(盎司)     日期          变动    增减
    SPDR      20,403,987.4   12月14日    20,403,987.4   12月11日        0.0   0.00%
    iShares  323,509,334.2   12月14日   323,509,334.2   12月11日        0.0   0.00%
    (完)
  
 (编译 张涛；审校 高琦)

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