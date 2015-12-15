香港个股：中国华融将借淘宝处置515亿元不良资产，浙粤苏占比超五成

路透北京12月15日 - 中国资产规模最大的资产管理公司--中国华融 周二称，将借淘宝资产处置平台处置资产总规模高达515亿元人民币的不良资产，其中一半以上来自浙江、广东、江苏三省。

该公司新闻稿称，本次不良资产推介峰会为中国华融自2010年以后组织的最大规模不良资产推介，也是近年来行业内规模最大的一次不良资产推介，资产户数为2,360多户。

此次推介资产分布在全国24个省市，债务人所涉及的行业分布广泛，涉及批发和零售业、纺织、医药、化工、机械设备等制造业、建筑业、交通运输业、住宿和餐饮业等多个行业。有抵押、质押、保证等担保措施的不良资产规模超过500亿元，占比达97%。

推介会上的资产已经上线淘宝网不良资产处置平台进行资产招商，招商期间为90天，对于投资者兴趣浓厚的资产，将及时转为在淘宝网资产处置平台进行公开竞价处置。

据悉，目前有127家机构入驻淘宝资产处置平台，包括民生、招商、中信、兴业、平安、交通银行等28家银行，25家交易所、交易中心，16家拍卖行，15家投资管理公司等其它类型机构，以及海关、城管、环保局等。