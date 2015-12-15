香港新股：中国铁建装备以接近区间下限定价，IPO集资27.9亿港元

铁建装备在联交所的声明称，IPO售价定为每股5.25港元，为区间5.21-5.76港元近低端水位，发售5.319亿股新H股，扣除上市开支后集资净额估计约26.58亿港元（21.87亿元人民币）。

近期多只较大型新股均面对散户认购不足的问题，但以中国“一带一路”发展为卖点的铁建装备，其公开发售部分则录得0.93倍超额认购，而面向机构投资者的国际配售部分亦录得适度超额认购。