香港新股：中国铁建装备以接近区间下限定价，IPO集资27.9亿港元

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透香港12月15日 - 中国铁建 旗下大型养路机械企业--中国铁建高新装备股份有限公司 周二称，其香港首次公开发售（IPO）以接近区间下限定价，集资27.9亿港元。
铁建装备在联交所的声明称，IPO售价定为每股5.25港元，为区间5.21-5.76港元近低端水位，发售5.319亿股新H股，扣除上市开支后集资净额估计约26.58亿港元（21.87亿元人民币）。
近期多只较大型新股均面对散户认购不足的问题，但以中国“一带一路”发展为卖点的铁建装备，其公开发售部分则录得0.93倍超额认购，而面向机构投资者的国际配售部分亦录得适度超额认购。
三名基础投资者--中国中车 子公司株洲所香港、建投投资以及云南能投集团旗下云能金融，分别占铁建装备上市后股本2.9%、1.2%及1%的股份。
铁建装备明天在联交所挂牌上市，保荐人为中信证券国际，联席账簿管理人中信证券国际、德意志银行 以及中金香港证券。（完）
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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
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