台湾汇市：台币随韩元微收升，FOMC会议结果前美元多头调节卖压加大

* 台币兑美元随韩元等亚币量缩微收升

* 海外NDF美元/台币换汇点由溢价转为折价

* 明日台币主交易区间料在32.750-32.850

路透台北12月15日 - 台币兑美元 周二小幅收升。汇银人士表示，市场担心美联储启动升息后恐利多出尽，引发美元多头部位调节卖压，带动台币随韩元等亚币小幅趋升、海外NDF美元/台币换汇点也由溢价转为折价，不过交投转趋淡静，量缩静候美国FOMC会议利率决策出炉。

他们指出，美国联邦公开市场委员会(FOMC)的利率决定将于台湾时间周四凌晨正式揭晓，市场普遍预期美联储将做出升息决策，结果揭晓前海外美元抛汇卖需增温，并有外资盘中进行订价(Fixing)交易引领台币实质汇价趋升向32.800靠拢，明日实质汇价料续区间偏升整理。

〞感觉台币应该跑不远，因为我们经济也不好、人民币没大幅回升。〞一位大型官股银行交易员说。

另位外银交易员表示，年底将至汇市流动性较显不足，此时美元供给增加将令台币实质汇价转为趋升，且此前美元多头部位建置蛮多，短线美元调节卖压需要些时间消化。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘各种天期美元/台币换汇点联袂由溢价转为折价。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.702/32.748，上日收在32.925。

今日台币主要交易区间在32.782-32.859，上日在32.864-32.910；交易员预估，明日台币主要交易区间料在32.750-32.850。

台湾股市周二小幅收升，守稳8,000点上方，终结此前连五日跌势。 证交所今日资料显示，外资及陆资在台股卖超55.32亿台币，连六个交易日卖超共计517.53亿台币。

多数新兴亚币周二小幅上涨，受油价止跌及美元全线下跌支撑，不过在美联储本周议息会议前，亚币涨势依然脆弱。 至于韩元 今则收涨0.1%至1,183.4，受美联储政策决定公布前海外美元抛盘影响。

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Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜; 审校 张喜良)