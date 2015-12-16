台湾经济指标预测--2015年12月16日至2016年2月23日

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 12月14日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 12/17 1700(预) 重贴现率 第四季 1.750%* 1.750% * 12月21日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 12/21 1600 外销订单 11月 -- -5.3% 年变动率 12/22 0830 季调失业率 11月 -- 3.79% 12/23 1600 工业生产指数 11月 -- -6.15% 12/24 1620 M2年增率 11月 -- +6.58% * 1月4日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/5 1610 外汇存底 12月底 -- 4,246.11亿美元 1/6 0830 消费者物价指 12月 -- +0.53% 数(CPI) 1/8 1600 出口 12月 -- -16.9% * 2月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/23 1620 经常帐 第四季 -- 顺差196.7亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- 经济成长率 第四季 -- -0.63% (第三季统计值) 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选