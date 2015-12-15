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亚洲 | 2015年 12月 15日 星期二 17:21 BJT

《全球汇市》美元跌至七周低点，美联储决议前投资人不安

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1017 1.0990 0.25 -8.93 1.2097

美元/日圆 120.96 121.02 -0.05 1.26 119.68

欧元/日圆 133.27 133.00 0.20 -8.23 144.77

美元/瑞郎 0.9829 0.9847 -0.18 -1.13 0.9941

英镑/美元 1.5150 1.5140 0.07 -2.72 1.5573

美元/加元 1.3691 1.3733 -0.31 17.84 1.1618

澳元/美元 0.7245 0.7241 0.06 -11.30 0.8168

新西兰元/美元 0.6803 0.6754 0.73 -12.75 0.7797

欧元/瑞郎 1.0827 1.0827 0.00 -9.97 1.2026

欧元/英镑 0.7271 0.7255 0.22 -6.24 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2699 9.3200 -0.54 -1.48 9.4688

美元/挪威克朗 8.6310 8.6500 -0.22 15.51 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 李春喜/高琦/刘秀红；审校 蔡美珍/孙茉莉/白云)

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