欧元债市：随着美联储会议临近，信用市场担忧拖累欧元区二线国家公债

“在当前这种时候，流动性因美国联邦公开市场委员会(FOMC)决议迫近而非常稀疏之际，资产类别间的关联性也有大幅升高的倾向。”瑞穗的欧洲利率策略主管Peter Chatwell说。

“因此信贷市场的疲弱...从欧元主权债利差上就能明显观察到。”

意大利 和西班牙两年期公债收益率 周二分别升1个基点至0.15%和0.12%，与可比德债间的利差进一步拉大。德国两年期公债收益率持平，报负0.33%。

二线国家公债和德国公债间的利差，来到7月10日以来最大。(完)

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