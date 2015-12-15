更新版 1-香港金融：摩根大通遭证监会谴责及罚款3,000万港元，因违反监管规定

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路透香港12月15日 - 香港证监会周二称，对JP MORGAN（摩根大通） 辖下三间机构作出讉责及罚款共3,000万港元，因违反监管规定。

证监会的声明称，调查发现摩根大通未能对其在香港的机构证券业务实施足够的系统和监控措施，涉及范围包括卖空活动、利便客户及自营交易业务以及黑池（dark pool）交易服务的营运。

证监会对J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited（JPMBHK）、J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited（JPMSAP）及J.P. Morgan Securities (Far East) Limited（JPMSFE）予以讉责，并分别罚款1,500万港元、1,200万港元及300万港元。

证监会指出多项违规活动，其中一项是在2010年5月至2013年2月期间，JPMBHK及JPMSAP在厘定其于某只证券的持仓为净额好仓或净额淡仓时，错误地将其自营交易部门就两间境外联属公司所控制的库存持仓合并计算。结果，两间公司错误地将超过41,000宗无担保卖空交易当作好仓出售交易般进行。

此外，在JPMBHK及／或JPMSAP于2012年5月就其自营交易发出的卖空指示当中，有34%在发出卖空指示时并未具有确认有关出售交易已获得担保的适当“文件保证＂，违反了《证券及期货条例》的规定。

至于涉及黑池交易的违规活动包括2011年JPMBHK获准推出面对客户的对盘程式JPMX交易服务后，证监会发现在2012年3-7月摩根大通的多项自营买卖指示由于人为及系统错误被不当地传送至JPMX的代客执行买卖指示汇集池进行配对。（完）

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