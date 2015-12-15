修正-路透专访：全球经济恢复正常还需五到十年，中国仍处于战略机遇期--国家智库

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作者 徐永

路透上海12月15日 - 全球经济低增长弱复苏、各国央行货币政策分化，国家级智库--国家金融与发展实验室理事长、原中国社科院副院长李扬就此指出，新衰退的趋势已经较为明显，预计全球经济还需要五到十年，甚至更长的时间才能恢复正常。

他在接受路透专访时认为，全球经济低迷状态下，中国经济进入结构性减速通道，面临很多不利和约束条件，但中国仍处于战略机遇期，降速的同时增长的质量、效益都可以提高。

“全球贸易增长连续低于全球GDP增速，全球利率处于二战以来最低水平，这种低迷是很难在短期内走出来的。”他称。

他同时也对中国经济开出了"药方"，“展望十三五，至少四个方面值得重点关注，一是利率、汇率和无风险收益率基准的改革；二是支持创业、创新和投资；三是降低杠杆率；最后是发展多样化的金融机构体系。"他认为。

全球经济方面，李扬认为，全球经济当前的状态是进入深度调整，2009年金融危机的时候，他与团队曾认为恢复正常可能需要五到十年甚至更长，被很多人认为很悲观。

但他表示现在仍然坚持这个悲观的看法，在危机已经持续七八年后，他预计全球经济还需要有五到十年，甚至更长时间，才可能恢复正常。

他认为全球经济新衰退的趋势已经较为明显，这可以从多个方面找到证明：比如10月6日IMF把世界经济今年的增速由3.3调降到3.1，这是危机以来的最低点；另外市场双速失联，发达经济体作为一组，新兴经济体发展中国家作为一组，两个速度不一样，而且互相关联不大。

而全球经济增长衰退的主要原因在全球贸易，全球贸易已经连续三年低于GDP增长，表明目前是逆全球化，大家都不愿意为这个世界体系做贡献了，并且发展中国家的贸易增长首次低于发达国家，全球增长动力在逐渐地丧失。

另外，他认为比较重要的一点是全球利率处于二战以来的最低水平，这个利率不是货币利率，而是资本收益率，因此衰退是实体经济层面的，劳动生产力不行，无法短期内恢复解决。

总结而言，他认为全球经济当前呈现五大特征：一是各国宏观经济运行非同步，息差交易盛行；二是全球债务危机去杠杆会导致资产负债表衰退，货币供应和信用供应脱离；三是贸易保护主义升温，地缘政治紧张；四是全球治理真空；最后则是发达经济体未见起色，新兴经济体低迷。

“对于中国经济运行的全球背景，要有一个冷静的看法，全球经济经历了7年多的危机，仍然处在一个弱复苏、低增长，通缩紧缩、高失业和高负债的状态。"他称。

**中国经济仍面临战略机遇期**

而聚焦到中国经济，李扬认为，中国经济进入结构性减速通道。过去30几年，一系列包括人口等方面的结构性变化，使得中国取得“中国奇迹”，但现在一些结构变化，已经变成了负担，包括资源、环境等方面的约束，这会压缩经济增长空间。

另外，中国的高杠杆率，较大的经济总量都会导致经济增速有下滑压力，但概括而言，中国还是处在战略机遇期：全球经济高速增长的背景没有了，就更多需要内生动力发展；出口条件发生变化，就把立足点放在国内；第三是努力寻找新的比较优势，从要素规模驱动转向创新驱动；第四充分利用国际规则，融入国际经济金融秩序；最后除了经济发展外，还要统筹国际国内，提供国际公共品。

“这样一分析下来，大家应该就很清楚，中国进入了一个新阶段，和过去根本不同。”李扬认为，中国正经历着巨大的结构调整，速度降低的同时，结构、效益和质量都在提高，这正是要追求的一个良性过程，不平衡、不协调、不可持续的问题被逐步解决，如果这个过程缓慢可控，不造成恶性冲击，其实也正是中国走向发达经济体的必由之路。

这种转变落实到金融领域，李扬也提出了自己的诸多建议，主要集中在四个方面。

市场基准方面，利率市场化后，他认为还需要逐步放松对量方面的控制，才能实现真正的利率市场化；同时需要形成一个有效的利率传导机制；无风险收益率曲线的构建，也需要货币当局和财政当局协调配合；汇率的改革也需要不断推进。

支持创新创业和投资方面，需要金融框架也作出改变，包括发展直接融资，发展各类长期的信用机构。

降低杠杆率方面，中国非金融企业的杠杆率较高，风险也最大，需要保持一定的增长速度，同时控制债务增长速度，