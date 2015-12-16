重温稿--台湾货币市场：隔拆利率持稳，此前暂停拆款的大金融机构开始跨年拆借

* 短率持稳，大金融机构跨月利率0.46% * 发票量增加，短票利率持平 * RP利率持稳，年底前利率可能升 记者 罗两莎 路透台北12月15日 - 台湾银行间隔夜拆款利率周二大致持稳。资金调度人员指出，今 天整体市场资金相当充裕，拆款市场转趋清淡，大都以到期续做为主，利率则持稳。 但随年关进入倒数，此前暂停一周拆款的一大型金融机构今天开出其跨年拆借第一枪， 三周拆款利率成交在0.46%；三家大型商银亦称，已经可以做跨月的拆借，但目前仍无成交 。 〞今天突然变得很安静，大概是有大型金融机构出来做拆款，大家比较安心。〞一位大 型金融机构资调人员说。 他们表示，因本月底是年关，各银行操作上比较谨慎，主要是每逢年底银行都会冲刺放 款，必须准备充裕的资金应付贷款户随时动用额度的需求。 资调人员指出，由于年底不确定因素较多，银行操作趋于保守，料年关前资金可能会越 来越少，拆款利率应该会进一步往上走。 今日收盘 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利率 0.301% 0.302% --隔夜拆款利率区间 0.270-0.330% 0.270-0.330% --一周拆款利率区间 0.300-0.390% 0.280-0.380% **短票利率持平** 短票市场方面，交易员表示，今天发行量较昨天多，但各票券公司慎防年关资金可能趋 紧，操作较保守，利率则维持不变。 〞现在市场短钱很多，但我们以跨年资金为主，先安排好跨年资金、不能掉以轻心。〞 一位大型票券公司交易员说。 他们并称，随年关进入倒数，市场资金本来就会例行地转趋紧俏，加上银行操作趋保守 ，且有不少投信公司近日陆续抽走资金，利率不排除有走升的可能。 今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票与上日相同，月内主要成交在0.36%，跨 月则成交于0.37%；60天期、90天期短票利率主要成交在0.38%和0.39%。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.37 4%，上日则在0.370%；上日区间为0.36-0.45%，前日区间则在0.360-0.405%；上日成交量60 .91亿台币，前日93.58亿台币。 台湾央行周二称，共发行5,450亿台币定存单。与今日存单到期金额5,468.5亿台币相较 ，存单发行余额减18.5亿。 本周到期央行定存单共1兆31.3亿台币，余日分别为：周三1,587.3亿、周四1,893.5亿 ，及周五575亿。 拆款中心资料 显示，周二超额准备为161亿台币，累积超额准备为2,074亿台币、 加计前期1%的超额准备达2,914亿台币。 **RP利率大致持稳** 债券附买回市场方面，证券商交易员称，今天投信公司持续抽资金，一度出现资金缺口 ，惟整体市场资金依旧充沛，缺口很快就弭平。 〞一开始有缺，刚好有大钱进来，利率没变。〞一位大型证券商交易员说。 今天证券商10天期公债的附买回利率主要成交利率0.38-0.39%，与上日水准一致；10天 期以上公司债RP主要成交在0.48-0.49%，亦与上日相同。债券附买回成交利率高低，与票券 商及各金融机构的信评条件/议价能力和承作对象各有不同，因此成交利率区间差异相当大 。 票券公司方面，交易员表示，今天市场资金多缺不一，但从近日寿险及投信陆续自RP市 场抽走资金观察，料年底前利率可能走扬，但仍须观察周四美联储及台湾央行利率决策会议 动向。 〞今天跟昨天一样，投信继续回钱，年底前利率有机会上来。〞一位大型票券公司交易 员说。 今天大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率大致持稳；短天期公债附买回利率区 间落在0.30-0.32%，上日亦同；短天期公司债附买回利率区间在0.34-0.37%，亦同上日。( 完) (记者 罗两莎; 审校 曾祥进)