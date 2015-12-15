中东个股：迪拜DP World将向中国投资19亿美元--阿布扎比王储Twitter

路透迪拜12月15日 - 根据阿联酋阿布扎比王储谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬的Twitter文章，迪拜港口运营商DP World 将向中国投资19亿美元。

文章没有详细说明。也未能立即联系到DP World予以置评。

谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬正在对北京进行为期三天的正式访问，在此期间有一系列阿联酋和中国间的商业协议签署。

根据DP World网站，该公司在中国拥有三个港口，分别位于青岛、天津和烟台。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)