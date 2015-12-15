中东个股：迪拜DP World将向中国投资19亿美元--阿布扎比王储Twitter

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透迪拜12月15日 - 根据阿联酋阿布扎比王储谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬的Twitter文章，迪拜港口运营商DP World 将向中国投资19亿美元。
文章没有详细说明。也未能立即联系到DP World予以置评。
谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬正在对北京进行为期三天的正式访问，在此期间有一系列阿联酋和中国间的商业协议签署。
根据DP World网站，该公司在中国拥有三个港口，分别位于青岛、天津和烟台。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选