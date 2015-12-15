企业并购：台湾民进党总统候选人蔡英文反对中国紫光投资台半导体产业

路透台北12月15日 - 针对中国紫光集团拟入股矽品 、力成 及南茂 等半导体公司，台湾民主进步党总统候选人蔡英文周二表示，紫光有中国政府的支持，对台湾产业威胁非常大，在社会疑虑未厘清前，不觉得有什么开放空间。

她在新闻稿中称，希望目前仍在执政的国民党政府不要仓促行事，匆忙地让案子过关。必须有一个仔细检查的过程，务必把社会的疑虑厘清。至于是否为恶意购并，不排除有这个可能，因为这来自中国政府的资金和影响力，不仅取得个别公司控制权，更是企图要控制整个产业，甚至是上下游相关的产业，对台湾产业的威胁非常大。

蔡英文在本次总统大选民调始终遥遥领先竞争者，若无意外，极有可能在明年1月16日赢得总统大位。

台湾大型半导体封测厂--矽品上周五称，将与紫光集团策略联盟，紫光将认购矽品私募股权金额达568亿台币，持有矽品增资后股权的24.9%，并取得一席董事。台湾经济部投审会尚未收到相关申请案件。