企业并购：台湾民进党总统候选人蔡英文反对中国紫光投资台半导体产业

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透台北12月15日 - 针对中国紫光集团拟入股矽品 、力成 及南茂 等半导体公司，台湾民主进步党总统候选人蔡英文周二表示，紫光有中国政府的支持，对台湾产业威胁非常大，在社会疑虑未厘清前，不觉得有什么开放空间。
她在新闻稿中称，希望目前仍在执政的国民党政府不要仓促行事，匆忙地让案子过关。必须有一个仔细检查的过程，务必把社会的疑虑厘清。至于是否为恶意购并，不排除有这个可能，因为这来自中国政府的资金和影响力，不仅取得个别公司控制权，更是企图要控制整个产业，甚至是上下游相关的产业，对台湾产业的威胁非常大。
蔡英文在本次总统大选民调始终遥遥领先竞争者，若无意外，极有可能在明年1月16日赢得总统大位。
台湾大型半导体封测厂--矽品上周五称，将与紫光集团策略联盟，紫光将认购矽品私募股权金额达568亿台币，持有矽品增资后股权的24.9%，并取得一席董事。台湾经济部投审会尚未收到相关申请案件。
对于紫光集团拟分别取得矽品、力成及南茂等三家公司各25%的股权，台湾经济部投审会表示，基于半导体产业为台湾重要产业，为确保关键产业、人才不外流，将分别考量被投资事业的技术与规模做为核驳参考。 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选