亚洲橡胶：TOCOM期胶收低2.5%创四日连跌，受供应过剩担忧拖累

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
油价周二续跌，布兰特原油连跌纪录料将推进至第八个交易日，投资人仍担心全球供应过剩及暖冬需求不振，导致油价上日逼近11年低点。
伦铜下跌，市场等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周的关键政策会议，不过，投资者寄望于铜需求大国中国的需求增长，这给铜价提供了支撑。
日本股市日经指数周二收盘跌至七周半低点，因油价剧烈波动，且美联储本周料将升息之前，投资人回避风险偏高资产。
“通常胶价在12月会较强劲，但本月稍早市场涨势过快，显然有些后继乏力。”上述交易员说。
TOCOM期胶上周稍早曾升至近两个月高点，但之后回落约7%。
上海期交所主力5月期胶合约 跌60元人民币，收报每吨10,120元。
新加坡商品交易所(SICOM)近月1月合约 最新报每公斤115.3美分，跌0.8美分。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/张若琪 审校 王洋/高琦)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选