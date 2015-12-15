更新版 1-新债招标：韩国三年期熊猫债利率3.00%落区间下限，申购倍数4.28倍

* 首只主权国家熊猫债韩国三年债获热捧

* 中标利率3.00%，落区间下限

* 申购倍数达4.28倍 (新增投标倍数)

路透上海12月15日 - 在中国境内发行的首只境外主权国家熊猫债完成定价。韩国周二在中国银行间市场簿记建档发行的30亿元三年期人民币固息债券（熊猫债）获热捧，中标利率为3.00%，落在3.00%-3.50%的申购区间下限。

公告并显示，该期债的合规申购金额为128.4亿元，申购倍数达4.28倍。

经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，该期熊猫债的债项评级为AAA，缴款日和起息日为12月16日，上市流通日为12月17日。

本次债券销售的净收入将归入根据《韩国外汇交易法》设立和管理的外汇平衡基金，并主要用于中国资本市场上的资产运营，必要时将资金转入韩国境内，并为韩国人民币市场提供流动性。

交通银行 、花旗银行（中国）有限公司、高盛高华证券、汇丰（中国）有限公司和渣打银行（中国）有限公司担任该期债的联席主承销商，交行为簿记管理人。

熊猫债是指境外机构在中国发行的以人民币计价的债券；2005年国际金融公司（IFC）、亚洲开发银行（ADB）首开国际金融机构发行熊猫债记录，随后多年熊猫债发展一度陷入沉寂；直至2014年德国戴姆勒在银行间市场非公开发行人民币债券，成为首家境外非金融企业发行熊猫债。

今年9月末，香港上海汇丰银行和中国银行(香港)获准在银行间债市发债，国际性商业银行发行熊猫债破冰；10月招商局香港亦发行了5亿元短期融资券，为境外非金融企业首次公开发行熊猫债；11月底，加拿大不列颠哥伦比亚省（简称BC省）在中国银行间债券市场首次注册发行熊猫债60亿元人民币，为首单外国政府获批在华发行熊猫债。（完）

参看相关细节，请点选上海清算所网站 here (发稿 吕雯瑾/候向明/边竞；审校 张喜良)