重发-东南亚股市：涨跌互见，电信股推动泰国股市创三个半月最大单日涨幅

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路透曼谷12月15日 - 东南亚多数股市周二反弹。泰国股市在电信股涨势带动下，主要股指创三个半月来单日最大涨幅；而印尼大型股尾盘买盘，带动印尼指标股指中止两日连跌。

泰国股市 大涨2.6%，创8月27日以来单日最大百分比涨幅。

泰国周二拍卖第四代电信通讯执照，投资人买进电信类股。Advanced Info Service 大涨10.8%，因预期该公司将赢得电信牌照竞标。

据BMI Research称，由于经济复苏乏力，加上估值相对较高，泰国主要股指的前景依然看跌。

BMI Research还称，该指数的市盈率为17倍，而明晟东南亚指数的市盈率为14.6倍。

印尼股市 涨0.8%。外资流入提振了Astra International 和Telkom Indonesia 等大型股。

新加坡股市 收盘几近持平，追随亚洲股市的走势，市场等待美国本周稍晚宣布备受期待的利率决定。

马来西亚股市 和菲律宾股市 回落，因外资卖超本地股票。股票交易所的数据显示，外资分别卖超2.18亿马币(林吉特)(5,070万美元)和4.46亿披索(942万美元)马来西亚和菲律宾股票。

越南股市 创一周收盘高点。该国今日公布的11月贸易数据好于预期。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 324.31 3.13 +0.98 -21.05 410.77

新加坡 2815.52 0.48 +0.02 -16.33 3365.15

马来西亚 1622.84 -7.12 -0.44 -7.86 1761.25

泰国 1300.51 32.90 +2.60 -13.16 1497.67

印尼 4409.17 34.98 +0.80 -15.65 5226.95

菲律宾 6701.35 -44.64 -0.66 -7.32 7230.57

越南 568.00 5.78 +1.03 +4.10 545.63

(完)

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