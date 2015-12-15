欧洲汇市：美联储会议主导汇市基调，通胀数据不足以提振英镑

美国热股：无线芯片制造商SKYWORKS SOLUTIONS季度营收超预期，股价暴涨约10%
路透1月20日 - 无线芯片制造商SKYWORKS SOLUTIONS 公布第一季营收为9.143亿美元，超越分析师平均预估的9.027亿美元。
“(英国央行)鹰派面临的一个问题在于，通胀必须呈现更多力道，而在第一季末之前，这看起来希望不大，”花旗分析师Todd Elmer称。
“英镑暂时横盘波动。”
交易员表示，在周三美联储决议即将到来之前，市场仓位几乎呈现中性。
“英镑目前处于十字路口，”西联汇款汇率对冲经理Tobias Davis指出。
“一切都要看叶伦的会后记者会语调如何。如果她几乎是开始为升息表示抱歉，并口头压低美元，那么我们预期英镑/美元升至1.53。如果她谈到2016年可能缓步前进路径，那英镑可能跌至1.50美元。”(完)
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全部现汇报价 (编译 高琦/蔡美珍；审校 孙茉莉)
路透1月20日 - 无线芯片制造商SKYWORKS SOLUTIONS 公布第一季营收为9.143亿美元，超越分析师平均预估的9.027亿美元。
路透1月20日 - 宝洁(宝硷,P&G) 周五公布，季度营收和获利优于预期，并上调2017财年自体营收成长预估。该公司公布，截至12月31日的会计年度第二季，排除重整成本及其他项目后的每股核心获利为1.08美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师此前预计每股获利为1.06美元。
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(奇异，GE) 周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。在截至12月31日的第四季，归属于公司股东的持续运营业务获利升至34.8亿美元，上年同期为25.7亿美元。