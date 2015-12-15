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市场报道 | 2015年 12月 15日 星期二 18:32 BJT

欧洲汇市：美联储会议主导汇市基调，通胀数据不足以提振英镑

“(英国央行)鹰派面临的一个问题在于，通胀必须呈现更多力道，而在第一季末之前，这看起来希望不大，”花旗分析师Todd Elmer称。

“英镑暂时横盘波动。”

交易员表示，在周三美联储决议即将到来之前，市场仓位几乎呈现中性。

“英镑目前处于十字路口，”西联汇款汇率对冲经理Tobias Davis指出。

“一切都要看叶伦的会后记者会语调如何。如果她几乎是开始为升息表示抱歉，并口头压低美元，那么我们预期英镑/美元升至1.53。如果她谈到2016年可能缓步前进路径，那英镑可能跌至1.50美元。”(完)

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全部现汇报价 (编译 高琦/蔡美珍；审校 孙茉莉)

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