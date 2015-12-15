国际油市：亚洲汽油价差下跌，但仍维持在季节性高位

路透新加坡12月15日 - 亚洲汽油价差周二下跌，但维持在季节性高位，行业消息人士称，因美国需求依旧稳健，而且炼厂问题抑制了供应。

“汽油价差处于高位是因为原油价格快速下跌，而且美国有炼厂中断运行，”新加坡一交易商称。

“另外冬季天气不是特别寒冷，所以开车外出仍非常多，因此需求不错。”

印尼国有能源企业北塔米纳(Pertamina)一位高管周二称，该公司通过2016年1至6月的定期合约，初步将每月进口500万桶汽油。

交易商此前表示，一些交易的价格为较新加坡报价每桶贴水2至1.85美元，不过还没有获得证实。

亚洲石脑油市场亦获得良好支撑，交易商指因石化行业及与汽油混合的需求强劲。

新加坡现货市场达成一笔石脑油交易，没有达成汽油交易。

托克(Trafigura)向维多售出2.5万吨石脑油，将于2月下半月运往日本，每吨为412美元。(完)

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