国际油市：亚洲汽油价差下跌，但仍维持在季节性高位

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡12月15日 - 亚洲汽油价差周二下跌，但维持在季节性高位，行业消息人士称，因美国需求依旧稳健，而且炼厂问题抑制了供应。
“汽油价差处于高位是因为原油价格快速下跌，而且美国有炼厂中断运行，”新加坡一交易商称。
“另外冬季天气不是特别寒冷，所以开车外出仍非常多，因此需求不错。”
印尼国有能源企业北塔米纳(Pertamina)一位高管周二称，该公司通过2016年1至6月的定期合约，初步将每月进口500万桶汽油。
交易商此前表示，一些交易的价格为较新加坡报价每桶贴水2至1.85美元，不过还没有获得证实。
亚洲石脑油市场亦获得良好支撑，交易商指因石化行业及与汽油混合的需求强劲。
新加坡现货市场达成一笔石脑油交易，没有达成汽油交易。
托克(Trafigura)向维多售出2.5万吨石脑油，将于2月下半月运往日本，每吨为412美元。(完)
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(编译 于春红; 审校 张涛)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选