CNH动态：人民币即期尾盘一度大涨逾250点，空头顾忌央行控制贬值节奏

路透香港12月15日 - 尽管人民币贬值阴霾难散，但离岸人民币兑美元 在上周五盘中跌到低点6.5618后，空头忌惮在美联储加息会议前中国央行或会出手干预，周一、周二盘中均走势反复，周二尾盘一度大涨逾250个点子，至高点的6.5275反弹幅度达0.36%。

交易人士认为，在美联储即将加息之际，中国央行已采取措施，预先释放人民币贬值压力。在岸人民币兑美元即期已八连跌并刷新四年半低点，盘中逼近6.47元整数关口，年初至今，在岸人民币兑美元累计贬值约4%，离岸人民币兑美元累计贬值5%。

“下午伦敦盘进场后开始砍美元头寸，普遍担心连跌数日后央行会出手干预，共识是央行不会对人民币大幅贬值置之不理，但也不会有太大动作，空头开始谨慎起来。”一位中资银行交易员称。

不少分析师认为，在中国经济增速降至25年来最弱，美联储又即将升息的背景下，人民币兑美元仍有进一步贬值压力。

周五晚间，中国外汇交易中心宣布发布新的人民币汇率指数，货币篮子包括13种人民币对外汇交易币种。

东方汇理报告指出，中国选择在此时间点推出该指数，反映了北京希望在美联储加息之际，人民币外汇制度能更加适应全球潜在的高波动性。

中银香港高级经济研究员应坚认为，面临美联储加息临近，美元兑其他货币普遍升值，人民币兑美元汇率必会受到影响。基于CFETS稳定考量，人民币兑美元汇率波动空间可能加大。

他并认为，从基本面看，未来人民币仍可以维持仅次于美元的第二强势货币，而人民币兑美元贬值的压力也可望逐步趋缓。

中国央行周二公布，11月金融机构外汇占款减少2,213亿元人民币，继上月小幅增长后再度转负。当月央行口径外汇占款创历史第二大单月降幅。

本地时间18:56，离岸人民币即期报6.5315，反弹0.34%，盘中低点6.5545，但未突破上周五低点6.5618。

在岸人民币兑美元即期 周二收八连跌并刷新四年半低点，盘中逼近6.47元整数关口，中间价亦现七连跌，但跌幅明显收窄。交易员称，今日市场宽幅震荡，盘中大行不时结汇拦截，控制贬值节奏；但客盘购汇需求并没有得到宣泄，因此短期汇价料仍整体偏弱。

同时间，无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.7270/7320，大涨0.6%。

离岸人民币一年的隐含波动率 连续上行报6.850/7.550，亦可表明人民币的贬值预期。