《独家新闻》中粮集团就完全拥有来宝集团的农业部门进行谈判--消息

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透伦敦12月15日 - 两位消息人士称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正就完全拥有来宝集团的农业部门进行深入谈判，将以约7-7.50亿美元收购余下的49%股份。
中粮集团于2014年4月以15亿美元收购了新加坡市企业来宝集团 旗下农业部门的51%股份。
来宝集团拒绝发表评论，目前不能立即联系到中粮集团进行置评。(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选