《独家新闻》中粮集团就完全拥有来宝集团的农业部门进行谈判--消息

路透伦敦12月15日 - 两位消息人士称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正就完全拥有来宝集团的农业部门进行深入谈判，将以约7-7.50亿美元收购余下的49%股份。

中粮集团于2014年4月以15亿美元收购了新加坡市企业来宝集团 旗下农业部门的51%股份。