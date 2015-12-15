国际油市：亚洲柴油价差跌至逾三个月低点，因经济放缓抑制需求

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡12月15日 - 亚洲柴油价差周二下跌至逾三个月最低点，交易商称，经济活动放缓抑制了柴油需求。
全球范围来看，中质馏分油市况黯淡，在西北欧价差跌至六年低点，而大西洋两岸的取暖油与柴油期货均跌至11年低点。
大西洋两岸冬初均很温暖，导致需求疲弱和库存增加。这种情况打压了柴油炼制利润。
交易商表示，亚洲供应保持充足，尽管有几家炼厂进行维护。
“汽油利润率高于中质馏分油，所以炼厂正在设法让汽油产量最大化，”北亚的一名交易商表示。
交易商表示，由于不具备套利条件以及存储经济效益方面的考虑，亚洲船货停留在亚洲，而不是运往欧洲。
产业消息人士称，台塑石化取消了出售30万桶含硫10ppm柴油船货的招标，可能是因为买价较低。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemical Ltd (MRPL)求售第二批1月航煤船货，增加了该地区的供应。
新加坡现货市场上，达成两笔柴油交易，未达成航煤交易。
兴隆从联合石化购入15万桶含硫500ppm柴油，船期为1月1-5日，较12月31日-1月7日新加坡平均报价持平。
兴隆购入15万桶含硫500ppm柴油，船期为1月6-10日，较1月5-11日新加坡平均报价持平。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张涛；审校 于春红)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
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