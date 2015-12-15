国际油市：亚洲柴油价差跌至逾三个月低点，因经济放缓抑制需求

路透新加坡12月15日 - 亚洲柴油价差周二下跌至逾三个月最低点，交易商称，经济活动放缓抑制了柴油需求。

全球范围来看，中质馏分油市况黯淡，在西北欧价差跌至六年低点，而大西洋两岸的取暖油与柴油期货均跌至11年低点。