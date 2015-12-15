香港金融：政府审慎财政管理提供强大缓冲应付息口上升等挑战--IMF

路透香港12月15日 - 国际货币基金组织（IMF）周二称，香港政府继续审慎财政管理、维持稳健的金融体系监管及联系汇率制度，提供强大的缓冲空间应付息口上升等挑战。

IMF代表团于11月3-12日到访香港，就香港特别行政区进行2015年第四条磋商讨论，其间曾会见政府官员及私营机构代表。

代表团发表初步总结指，香港面对三重挑战，包括因美国加息、物业市场可能出现的价格调整，以及源自内地的风险承担所带来的影响，但当局继续实施审慎的财政管理、维持稳健的金融体系监管及联系汇率制度，将有助应付短期的挑战，中期而言亦可为稳定增长及创造健康就业奠定基础。

“整体而言，监于香港具备的缓冲机制，只要息口跟随美联储的预期以温和步伐上升；以及中国内地经济增长能以较慢但具可持续性的方向有序调整，香港所面对的风险是可控的。”代表团称。

代表团并指出，受惠于灵活的施政以及具前瞻性的监管标准，香港已建立了强力的缓冲。近年的实际盈余均超出了财政预算盈余，令财政储备增至本地生产总值的35%，大约相等于24个月的政府总开支。银行业作为香港主要国际金融中心的基石，其资本充足率已超出《巴塞尔协定三》的水平，并于近年更依重稳定的资金来源及提升资产流动性。

代表团提及，在今年夏季股价及汇价波动加剧的期间，香港金融市场继续有序运作，反映了整体经济及金融体系具备承受冲击的能力。

代表团重申，继续支持联系汇率制度，认为这是最适合香港的制度，并且是维持金融稳定的基石。监于境外净资产接近本地生产总值的3.3倍，外汇储备亦相当于本地生产总值约1.2倍，国际投资头寸失衡的风险很小。外汇储备足够发挥预防性功能，并在货币发行局制度正常运作过程中，每当有外汇流入时以非酌情的方式不断累积。

代表团称，尽管受到全球需求疲弱及贸易放缓的影响，但由于本地需求稳健及财政政策的支持，预计今年香港实质本地生产总值增长约2.25%，明年外部需求对本港经济的拖累预计会减低，有助内部需求保持强劲，因而经济增长估计会加快至2.5%，通胀有望维持在3%以下。（完）