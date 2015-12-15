马来西亚期市：棕榈油期货创9月30日以来最大跌幅，因出口数据疲弱

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透吉隆坡12月15日 - 马来西亚棕榈油期货周二创出两个半月以来的最大跌幅，因船货验证机构的数据显示出口几无改善迹象。
指标2月棕榈油合约 跌近3%，收报每吨2,333马币(542.56美元)，创出9月30日以来的最大单日百分比跌幅。
盘中稍早，该期约触及12月2日以来最低水准2,324马币(林吉特)，较周五触及的两个月高位2,442马币下跌近4.8%。
今日成交量为57,960口。
“棕榈油合约下跌是因为出口急剧下降。如果这种情况持续，则12月末库存可能达到310万吨左右的新高，”吉隆坡一交易商称。
船货验证机构Intertek Testing Services的数据显示，12月1-15日马来西亚棕榈油产品出口较上月同期减少35.6%至466,876吨。
大连5月豆油期货 跌0.2%。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张涛；审校 于春红)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选