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亚洲 | 2015年 12月 15日 星期二 20:01 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货创9月30日以来最大跌幅，因出口数据疲弱

路透吉隆坡12月15日 - 马来西亚棕榈油期货周二创出两个半月以来的最大跌幅，因船货验证机构的数据显示出口几无改善迹象。

指标2月棕榈油合约 跌近3%，收报每吨2,333马币(542.56美元)，创出9月30日以来的最大单日百分比跌幅。

盘中稍早，该期约触及12月2日以来最低水准2,324马币(林吉特)，较周五触及的两个月高位2,442马币下跌近4.8%。

今日成交量为57,960口。

“棕榈油合约下跌是因为出口急剧下降。如果这种情况持续，则12月末库存可能达到310万吨左右的新高，”吉隆坡一交易商称。

船货验证机构Intertek Testing Services的数据显示，12月1-15日马来西亚棕榈油产品出口较上月同期减少35.6%至466,876吨。

大连5月豆油期货 跌0.2%。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张涛；审校 于春红)

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