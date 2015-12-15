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市场报道 | 2015年 12月 15日 星期二 22:44 BJT

美国热股：基金经理人Whitney Tilson回补Lumber Liquidators空头仓位

路透12月15日 - 知名对冲基金经理人Whitney Tilson此前指责地板零售商Lumber Liquidators 出售的地板含有致癌物质，押注该股将下跌；但Tilson周一称，他已回补空头仓位。

在周二早盘交易中，Lumber Liquidators股价暴涨24.04%，报17.44美元。(完)

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