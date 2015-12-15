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市场报道 | 2015年 12月 15日 星期二 22:43 BJT

美国热股：药企赛诺菲与百灵佳就交换资产进行谈判，赛诺菲股价攀升

路透12月15日 - 法国制药企业赛诺菲 和德国家族制药集团百灵佳(Boehringer Ingelheim)周二宣布，双方正在进行一项排他性谈判，拟以赛诺菲的动物保健业务交换百灵佳的消费者保健业务。

在周二早盘交易中，在美国上市的赛诺菲股价上涨3.57%，报42.99美元。(完)

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