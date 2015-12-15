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市场报道 | 2015年 12月 15日 星期二 22:40 BJT

美国热股：安进重新获得葛兰素史克三种药品的销售权，早盘上扬

路透12月15日 - 制药企业安进(AMGEN) 表示，已与英国药企葛兰素史克(GlaxoSmithKline) 达成协议，重新获得三种药品在48个国家的销售权，包括澳洲、亚洲、南美和欧洲市场。

在周二早盘交易中，安进股价上扬2.74%，报162.45美元。(完)

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