美国热股：安进重新获得葛兰素史克三种药品的销售权，早盘上扬

美国热股：无线芯片制造商SKYWORKS SOLUTIONS季度营收超预期，股价暴涨约10%
路透1月20日 - 无线芯片制造商SKYWORKS SOLUTIONS 公布第一季营收为9.143亿美元，超越分析师平均预估的9.027亿美元。
路透12月15日 - 制药企业安进(AMGEN) 表示，已与英国药企葛兰素史克(GlaxoSmithKline) 达成协议，重新获得三种药品在48个国家的销售权，包括澳洲、亚洲、南美和欧洲市场。
在周二早盘交易中，安进股价上扬2.74%，报162.45美元。(完)
路透1月20日 - 无线芯片制造商SKYWORKS SOLUTIONS 公布第一季营收为9.143亿美元，超越分析师平均预估的9.027亿美元。
路透1月20日 - 宝洁(宝硷,P&G) 周五公布，季度营收和获利优于预期，并上调2017财年自体营收成长预估。该公司公布，截至12月31日的会计年度第二季，排除重整成本及其他项目后的每股核心获利为1.08美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师此前预计每股获利为1.06美元。
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(奇异，GE) 周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。在截至12月31日的第四季，归属于公司股东的持续运营业务获利升至34.8亿美元，上年同期为25.7亿美元。