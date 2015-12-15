国际油市：亚洲燃料油价格微跌，价差在紧俏的市场中收窄

路透12月15日 - 亚洲燃料油价格周二微幅收低，在12月紧俏的市场中，180-cst和380-cst燃料油价差均收窄。

加勒比海天气恶劣，推迟了西方12月燃料油抵达东亚。汤森路透石油研究与预估数据显示，最终数量为350-360万吨，低于预计的约400万吨，而且远低于年初迄今均值492万吨。

迟到的12月船货料将有一部分在1月抵达，导致1月到货高于平均水平，并可能影响燃料油价格和价差。

“短期来说，燃料油可能已触底，未来几周升水料将持坚，”新加坡一交易商称，“但随着供应很快自西方流入，情况可能有变。”

周二盘中交投热络，成交六笔交易，托克(Trafigura)参与其中五笔。

嘉能可向托克出售2万吨380-cst高硫燃料油，船期为1月1-5日，较新加坡报价升水为零。

嘉能可向托克出售2万吨380-cst高硫燃料油，船期为1月5-9日，价格为较新加坡报价每吨贴水0.5美元。

嘉能可向壳牌出售4万吨380-cst高硫燃料油，船期为1月8-12日，价格为每吨169.50美元。

摩科瑞向托克出售两船各为2万吨的380-cst高硫燃料油，船期为12月30日至1月3日，较新加坡报价升水为零。

中石油向托克出售2万吨380-cst高硫燃料油，船期为1月5-8日，较新加坡报价每吨贴水1美元。(完)

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