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市场报道 | 2015年 12月 15日 星期二 22:38 BJT

美国股市：开盘上涨，因油价反弹

路透12月15日 - 美国股市周二开盘上涨，因油价从近11年低位反弹，且投资人广泛预计美国将在本周稍后升息。

道琼工业指数 下跌1.53点，或0.01%，至17,366.97点；标准普尔500指数 上涨8.91点，或0.44%，至2,030.85点；Nasdaq指数 升38.21点，或0.77%，至4,990.44点。(完)

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