全球航运：波罗的海乾散货运价指数跌至历来新低，因中国工业需求疲弱

路透12月15日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二跌至历来新低，因在中国工业需求疲弱的情况下，对海岬型船的需求淡静。

乾散货运价指数 跌24点，或4.72%，报484点，此为1985年1月乾散货运价指数编纂以来的最低水平。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

乾散货运价指数被视为全球工业活动的指标。

中国近几个月煤和铁矿进口持续疲弱，且对全球经济体质的担忧拖累乾散货运活动的前景。

商品贸易公司托克(Trafigura)表示，预计乾散货运行业明年艰困，因乾散货需求前景仍存在不确定性。

波罗的海海岬型船运价指数 下挫99点，或13.7%，报623点。日均获利下降827美元，报5,514美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

“这是波罗的海贸易海运市场自1980年代中来的最低水准，”Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth说，“我不会押注，也不认为这市场已经触底。”

波罗的海巴拿马型船运价指数 升1点，或0.24%，至411点。日均获利上涨10美元，报3,285美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌3点，报276点，超灵便型船指数 下跌1点，报449点。(完)