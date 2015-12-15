全球航运：波罗的海乾散货运价指数跌至历来新低，因中国工业需求疲弱

美国热股：宝洁季度业绩优于预测，股价上扬近3%
路透1月20日 - 宝洁(宝硷,P&G) 周五公布，季度营收和获利优于预期，并上调2017财年自体营收成长预估。该公司公布，截至12月31日的会计年度第二季，排除重整成本及其他项目后的每股核心获利为1.08美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师此前预计每股获利为1.06美元。
路透12月15日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二跌至历来新低，因在中国工业需求疲弱的情况下，对海岬型船的需求淡静。
乾散货运价指数 跌24点，或4.72%，报484点，此为1985年1月乾散货运价指数编纂以来的最低水平。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
乾散货运价指数被视为全球工业活动的指标。
中国近几个月煤和铁矿进口持续疲弱，且对全球经济体质的担忧拖累乾散货运活动的前景。
商品贸易公司托克(Trafigura)表示，预计乾散货运行业明年艰困，因乾散货需求前景仍存在不确定性。
波罗的海海岬型船运价指数 下挫99点，或13.7%，报623点。日均获利下降827美元，报5,514美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
“这是波罗的海贸易海运市场自1980年代中来的最低水准，”Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth说，“我不会押注，也不认为这市场已经触底。”
波罗的海巴拿马型船运价指数 升1点，或0.24%，至411点。日均获利上涨10美元，报3,285美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海灵便型船指数 跌3点，报276点，超灵便型船指数 下跌1点，报449点。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透1月20日 - 宝洁(宝硷,P&G) 周五公布，季度营收和获利优于预期，并上调2017财年自体营收成长预估。该公司公布，截至12月31日的会计年度第二季，排除重整成本及其他项目后的每股核心获利为1.08美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师此前预计每股获利为1.06美元。
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(奇异，GE) 周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。在截至12月31日的第四季，归属于公司股东的持续运营业务获利升至34.8亿美元，上年同期为25.7亿美元。
当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)