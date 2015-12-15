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货币新闻 | 2015年 12月 16日 星期三 01:04 BJT

表格：美国11月大豆压榨量降至1.56134亿蒲式耳--NOPA

路透芝加哥12月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆压榨及加工数据如下:

2015年11月 2015年10月 2014年11月

压榨量(1,000蒲式耳) 156,134 158,895 161,211

豆粕出口量(短吨) 　 848,441 644,069 834,987

豆粕产量(吨) 3,688,885 3,730,238 3,796,425

出粕率(磅/蒲式耳) 47.25 46.95 47.10

豆油产量(百万磅) 1,801.65 1,843.51 1,790.19

出油率(磅/蒲式耳) 11.54 11.60 11.10

豆油库存(1,000磅) 1,476,989 1,407,815 1,004,582(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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