表格：美国11月大豆压榨量降至1.56134亿蒲式耳--NOPA

美国热股：宝洁季度业绩优于预测，股价上扬近3%
路透1月20日 - 宝洁(宝硷,P&G) 周五公布，季度营收和获利优于预期，并上调2017财年自体营收成长预估。该公司公布，截至12月31日的会计年度第二季，排除重整成本及其他项目后的每股核心获利为1.08美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师此前预计每股获利为1.06美元。
路透芝加哥12月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆压榨及加工数据如下:
2015年11月 2015年10月 2014年11月
压榨量(1,000蒲式耳) 156,134 158,895 161,211
豆粕出口量(短吨) 848,441 644,069 834,987
豆粕产量(吨) 3,688,885 3,730,238 3,796,425
出粕率(磅/蒲式耳) 47.25 46.95 47.10
豆油产量(百万磅) 1,801.65 1,843.51 1,790.19
出油率(磅/蒲式耳) 11.54 11.60 11.10
豆油库存(1,000磅) 1,476,989 1,407,815 1,004,582(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透1月20日 - 宝洁(宝硷,P&G) 周五公布，季度营收和获利优于预期，并上调2017财年自体营收成长预估。该公司公布，截至12月31日的会计年度第二季，排除重整成本及其他项目后的每股核心获利为1.08美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师此前预计每股获利为1.06美元。
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(奇异，GE) 周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。在截至12月31日的第四季，归属于公司股东的持续运营业务获利升至34.8亿美元，上年同期为25.7亿美元。
当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)