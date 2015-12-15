欧洲汇市：美联储会议主导汇市基调，通胀数据不足以提振英镑

美国热股：宝洁季度业绩优于预测，股价上扬近3%
路透1月20日 - 宝洁(宝硷,P&G) 周五公布，季度营收和获利优于预期，并上调2017财年自体营收成长预估。该公司公布，截至12月31日的会计年度第二季，排除重整成本及其他项目后的每股核心获利为1.08美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师此前预计每股获利为1.06美元。
路透伦敦12月15日 - 周二出炉的英国通胀数据显示，11月消费者物价指数(CPI)较前月持平，高于预估的下滑0.1% ，但这并不足以提振英镑在美联储会议前走坚。市场普遍预计美联储本周将实施近十年来的首次升息。
在英国11月CPI报告公布后，英镑略有摇动。英镑兑美元 在伦敦下午交易中升至最高1.5182美元。
但在美国数据显示11月核心通胀上升，可能使美国联邦储备理事会(FED/美联储)更有底气在周三升息后，英镑下滑至1.5045美元，因美元走高，英镑今日下跌0.6%，至五日来最低水准。
巴克莱汇市策略师Hamish Pepper称，美国数据可能助力美元，但在美联储周三公布政策决定前，不要过于解读市场走势，这至为重要。
英国央行副总裁夏菲克周一的讲话强调，英国央行不是特别急于在明年升息，除非第一季数据明显意外走强。
交易员表示，在周三美联储决议即将到来之前，市场仓位几乎呈现中性。
英镑兑欧元 上涨0.1%，报0.7256英镑。周一英镑兑欧元跌至七周低位，因迹象显示英国政府就留欧问题与欧盟的磋商无大进展，英国下年将举行退欧公投。(完)
路透1月20日 - 宝洁(宝硷,P&G) 周五公布，季度营收和获利优于预期，并上调2017财年自体营收成长预估。该公司公布，截至12月31日的会计年度第二季，排除重整成本及其他项目后的每股核心获利为1.08美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师此前预计每股获利为1.06美元。
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(奇异，GE) 周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。在截至12月31日的第四季，归属于公司股东的持续运营业务获利升至34.8亿美元，上年同期为25.7亿美元。
当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)