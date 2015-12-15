欧洲汇市：美联储会议主导汇市基调，通胀数据不足以提振英镑

路透伦敦12月15日 - 周二出炉的英国通胀数据显示，11月消费者物价指数(CPI)较前月持平，高于预估的下滑0.1% ，但这并不足以提振英镑在美联储会议前走坚。市场普遍预计美联储本周将实施近十年来的首次升息。

在英国11月CPI报告公布后，英镑略有摇动。英镑兑美元 在伦敦下午交易中升至最高1.5182美元。

但在美国数据显示11月核心通胀上升，可能使美国联邦储备理事会(FED/美联储)更有底气在周三升息后，英镑下滑至1.5045美元，因美元走高，英镑今日下跌0.6%，至五日来最低水准。

巴克莱汇市策略师Hamish Pepper称，美国数据可能助力美元，但在美联储周三公布政策决定前，不要过于解读市场走势，这至为重要。

英国央行副总裁夏菲克周一的讲话强调，英国央行不是特别急于在明年升息，除非第一季数据明显意外走强。

交易员表示，在周三美联储决议即将到来之前，市场仓位几乎呈现中性。