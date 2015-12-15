全球金市：黄金持稳，交易商等待美联储利率决定

* 金价周一下跌1%后今日持稳

* FOMC召开为期两天会议

路透纽约/伦敦12月15日 - 金价周二在上日下跌1%后持稳，为期两日的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议开始进行，预料将在近十年来首次升息。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)料在周三1900 GMT结束政策会议时宣布加息，但联储已暗示，在首次升息后，升息步伐将是渐进的。

分析师表示，金价在美联储宣布加息后将可能上涨，市场的焦点已将从首次升息的时间转向未来收紧政策的步伐。

在1929 GMT，现货金 下跌0.1%，报每盎司1,061.25美元。美国2月期金 收低0.2%，报每盎司1,061.60美元。

“市场屏息以待美联储的政策声明，以及声明的措辞，”U.S. Bank Wealth management资深投资策略师Rob Haworth说。

美元兑一篮子货币 从稍早触及的六周低位反弹，因数据显示11月核心通胀压力上升。

“目前市场已经完全消化了所有已公布的数据。真正的问题在于，这些数据对于首次升息后的政策路径意味着什么？”Haworth说。

全球股市上涨，因油价从数年低位反弹。

其他贵金属方面，现货钯金 升幅最大，劲升3.1%，报每盎司561.48美元。