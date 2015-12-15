《全球汇市》美元兑欧元上涨，因美国CPI数据巩固美国升息预期

* 美元兑欧元触及六周低位后上扬

* 欧元兑美元触及约一周低位

* 美国CPI数据巩固美联储升息预期

* 美元兑新兴市场货币下跌

路透纽约12月15日 - 美元兑欧元周二从约六周低位反弹，此前数据显示美国11月通胀攀升，巩固对美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三升息的预期。

欧元兑美元 从稍早触及的约六周高位1.10600美元回落，降至约一周低位1.09050美元，此前美国劳工部数据显示，美国11月核心消费者物价指数(CPI)同比上升2.0%，为2014年5月来最大增幅。

该数据使交易商愈发有信心，美联储周三将进行近10年首次升息，此举预料将吸引资金流入美国，从而提振美元上涨。

“今日出炉的美国经济数据使美联储明日升息成为大概率事件，”BK Asset Management外汇策略师董事总经理Kathy Lien说。

分析师将欧元稍早涨至约六周高位归因于欧洲央行本月宣布的刺激计划力度不及预期后持续的“空头回补”，以及市场预计美联储周三将暗示，在近10年来首次升息后，未来升息步伐缓慢。

全球股市 上涨和油价攀升也提振风险意愿，导致美元兑避险日圆上涨，但兑较高风险的货币下跌。美元兑墨西哥披索 最新下挫逾1%，报17.13披索，周一美元触及纪录高位17.47披索。

“美联储升息 '应为市场带来安慰' ，且消除部份市场忧虑，美国升息对新兴市场货币带来更大安慰的预期扶助提振新兴市场货币，”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick说。

美元指数 最新升0.69%，报98.263。该指数升至近一周高位98.292，此前触及近六周低点97.190。

美元兑日圆 最新涨0.59%，报121.760日圆。美元兑瑞郎 触及近一周高位0.99255瑞郎，最新涨0.61%，报0.99175瑞郎。