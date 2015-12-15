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货币新闻 | 2015年 12月 16日 星期三 05:37 BJT

国际油市：最新一周美国原油库存增加230万桶-API

路透纽约12月15日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存增加，因炼厂产出上升，而汽油库存增加，馏分油库存减少。

API公布，截至12月11日当周，美国原油库存增加230万桶，至4.90亿桶，路透调查的分析师预计减少140万桶。库欣原油库存增加87.4万桶。(完)

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