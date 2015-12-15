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亚洲 | 2015年 12月 16日 星期三 06:13 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月15日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 82.49 +1.92 +2.38 3651699

京东 31.58 +0.74 +2.40 7276280

新浪 48.41 +1.47 +3.13 997830

搜狐 51.15 +2.27 +4.64 443619

网易 180.67 +3.09 +1.74 1273413

百度 199.13 +5.24 +2.70 3640095

台湾

台湾积体电路 22.82 +0.60 +2.70 1921926

联电 1.84 +0.01 +0.55 253208

日月光 5.48 +0.30 +5.79 287778

硅品精密 7.93 +0.24 +3.12 1847345

和信超媒体 0.46 -0.02 -5.02 98363

友达 2.59 +0.17 +7.02 456797

中华电信 30.10 +0.34 +1.14 38447

台湾国际航电 35.51 +0.71 +2.04 2156483

香港

中国移动 57.33 +0.46 +0.81 134270

中国联通 12.17 +0.45 +3.84 429870

中国电信 45.19 +0.91 +2.06 13466

中芯国际 5.15 +0.11 +2.18 8517

电讯盈科 5.78 +0.03 +0.52 2540

(完)

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

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