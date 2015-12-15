《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月15日

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 82.49 +1.92 +2.38 3651699
京东 31.58 +0.74 +2.40 7276280
新浪 48.41 +1.47 +3.13 997830
搜狐 51.15 +2.27 +4.64 443619
网易 180.67 +3.09 +1.74 1273413
百度 199.13 +5.24 +2.70 3640095
台湾
台湾积体电路 22.82 +0.60 +2.70 1921926
联电 1.84 +0.01 +0.55 253208
日月光 5.48 +0.30 +5.79 287778
硅品精密 7.93 +0.24 +3.12 1847345
和信超媒体 0.46 -0.02 -5.02 98363
友达 2.59 +0.17 +7.02 456797
中华电信 30.10 +0.34 +1.14 38447
台湾国际航电 35.51 +0.71 +2.04 2156483
香港
中国移动 57.33 +0.46 +0.81 134270
中国联通 12.17 +0.45 +3.84 429870
中国电信 45.19 +0.91 +2.06 13466
中芯国际 5.15 +0.11 +2.18 8517
电讯盈科 5.78 +0.03 +0.52 2540
(完)
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荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选