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亚洲 | 2015年 12月 16日 星期三 06:50 BJT

****澳新经济指标预测--12月16日-12月23日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预估值     前值
    
    12月14日当周
    
    12月16日(三)
    2145 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季)          第三季        +0.8%     +0.4% 
                                (较上年同期)                    +2.3%     +2.4%
    
    12月17日(四)
    暂无重要经济数据公布。
    
    12月18日(五)
    0000 新西兰NBNZ企业展望指数                     12月         --       14.6%
                   企业自身活动指数                              --       32.0%
    0000 新西兰Westpac消费者信心调查              第四季         --         --  
    
    12月21日当周
    
    12月21日(一)
    暂无重要经济数据公布。 
    
    12月22日(二)
    2145 新西兰进口(亿新西兰元)                     11月         --        47.9
               出口(亿新西兰元)                                  --        38.3
               贸易收支(亿新西兰元)                              --    逆差9.63
                                             截至11月的一年      --    逆差32.4
    12月23日(三)
    暂无重要经济数据公布。(完)

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