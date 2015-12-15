美国与加拿大经济指标预测--12月16日-12月23日****

美国热股：宝洁季度业绩优于预测，股价上扬近3%
路透1月20日 - 宝洁(宝硷,P&G) 周五公布，季度营收和获利优于预期，并上调2017财年自体营收成长预估。该公司公布，截至12月31日的会计年度第二季，排除重整成本及其他项目后的每股核心获利为1.08美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师此前预计每股获利为1.06美元。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
12月14日当周
12月16日(三)
1200 美国抵押贷款市场指数 一周 -- 424.1
抵押贷款再融资指数 -- 1,570.1
1330 美国建筑许可年率(万户) 11月 115.0 116.1
房屋开工年率(万户) 113.5 106.0
1415 美国工业生产(较前月) 11月 -0.1% -0.2%
产能利用率 77.4% 77.5%
制造业产出(较前月) +0.1% +0.4%
1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 52.6 52.8
1900 美联储公布利率决议 -- 0.375% 0-0.25%
12月17日(四)
1330 美国经常帐收支(亿美元) 第三季 赤字1,180 赤字1,097
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月12日当周 27.5 28.2
四周均值(万人) -- 27.075
续请失业金人数(万人) 12月5日当周 222 224.3
1330 美国费城联邦储备银行制造业指数 12月 正1.5 正1.9
1500 美国领先指标(较前月) 11月 +0.1% +0.6%
12月18日(五)
1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 +0.1% +0.1%
(较上年同期) +1.5% +1.0%
央行核心CPI(较前月) 持平 +0.3%
(较上年同期) +2.3% +2.1%
1330 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 10月 +0.1% -0.1%
1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 12月初值 -- 55.9
服务业PMI 56.0 56.1
1600 美国堪萨斯城联储制造业指数 12月 -- 正3
综合指数 -- 正1
12月21日当周
12月21日(一)
1330 美国全国活动指数 11月 -- 负0.04
12月22日(二)
1330 美国企业获利 第三季修正值 +1.3% -1.6%
1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季终值 +2.1% +2.1%
最终销售 +3.0% +2.7%
消费者支出 -- +3.0%
GDP平减指数 +1.3% +1.3%
核心个人消费支出(PCE)物价指数 -- +1.3%
个人消费支出(PCE)物价指数 -- +1.3%
1400 美国房屋价格(较前月) 10月 -- +0.8%
(较上年同期) -- +6.1%
房屋销售指数 -- 226.5
1500 美国成屋销售年率(万户) 11月 539 536
成屋销售(较前月) +1.6% -3.4%
1500 美国里奇蒙联储综合指数 12月 -- 负3
服务业指数 -- 负1
12月23日(三)
-- 美国建筑许可年率(万户) 11月 -- --
房屋开工年率(万户) -- --
1330 美国实质个人支出(较前月) 11月 -- +0.1%
个人所得(较前月) +0.2% +0.4%
个人支出(经季调，较前月) +0.3% +0.1%
核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% 持平
(较上年同期) -- +1.3%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- -0.1%
(较上年同期) -- +0.2%
1330 美国耐久财订单 11月 -0.7% +2.9%
扣除运输的耐久财订单 +0.1% +0.5%
扣除国防的耐久财订单 +0.3% +3.1%
扣除飞机的非国防资本财订单 +0.2% +1.3%
1330 加拿大国内生产总值(GDP) 10月 -- -0.5%
1330 加拿大零售销售(较前月) 10月 -- -0.5%
1500 美国路透/密西根大学消费者信心指数 12月终值 92.9 91.8
现况指数 104.5 107.0
预期指数 -- 82.0
1500 美国新屋销售年率(万户) 11月 50 49.5
1800 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 11月 -- +1.3%(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 王丽鑫；审校 徐文焰)
路透1月20日 - 宝洁(宝硷,P&G) 周五公布，季度营收和获利优于预期，并上调2017财年自体营收成长预估。该公司公布，截至12月31日的会计年度第二季，排除重整成本及其他项目后的每股核心获利为1.08美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师此前预计每股获利为1.06美元。
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(奇异，GE) 周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。在截至12月31日的第四季，归属于公司股东的持续运营业务获利升至34.8亿美元，上年同期为25.7亿美元。
当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)